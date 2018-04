Fahrraddieb kam am Abend

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr in der Industriestraße in Trosdorf ein hochwertiges, elektrobetriebenes Mountainbike der Marke Cube mitgehen lassen. Das Fahrrad war mit einem sogenannten Faltschloss gegen Diebstahl gesichert. Der Täter benutzte offenbar eine kleine Eisensäge oder einen Trennschleifer, um das Schloss zu durchtrennen. Das Rad vom Model "Reaction" hat einen Wert von etwa 3000 Euro. Es ist komplett schwarz und hat eine graue Aufschrift "CUBE" am Rahmen, in dem ein Akku integriert ist. Wer in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder wem das auffallend dunkle Elektro-Fahrrad aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.