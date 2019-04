Fahrraddieb ist am Bahnhof zu Gange

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag zwischen 7 Uhr und 13.15 Uhr das Fahrrad einer 48-Jährigen vom Abstellplatz am Bahnhof. Bei dem Rad handelt es sich um ein blau-weißes Fahrrad der Marke Bulls, Typ Sharptail, mit einem Zeitwert von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.