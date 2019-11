Fahrraddieb greift vor Gaststätte zu

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in Adelsdorf ein unversperrtes Fahrrad gestohlen, das vor einer Gaststätte in der Hauptstraße abgestellt war. Das graue Fahrrad der Marke Staiger mit einem Zeitwert von rund 500 Euro wurde von einem etwa 40 Jahre alten Mann gestohlen, der einen Vollbart hatte und dunkel gekleidet war. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und entfernte sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.