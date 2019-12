Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Fahrraddieb greift vor der Schule zu

Vom Fahrradabstellplatz der Ritter-von-Spix-Schule in der Bergstraße in Höchstadt ist am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr ein silbernes Fahrrad der Marke Focus im Wert von rund 150 Euro gestohlen worden...