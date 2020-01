Fahrraddieb greift an Bushaltestelle zu

Im Erlanger Stadtteil Tennenlohe ist am Freitag zwischen 10 und 15.30 Uhr ein graues Herrenrad gestohlen worden. Das Fahrrad stand versperrt an einer Bushaltestelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter Telefon 09131/7600 in Verbindung zu setzen.