Fahrraddieb greift am Grillplatz zu

In der Dambachstraße in Herzogenaurach ist am Mittwoch zwischen 16 und 22 Uhr ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich dabei um ein weiß-oranges Kinderfahrrad der Marke Cyco, Typ Wave3. Der Eigentümer hatte sein Rad am Grillplatz des Dambach-Spielplatzes abgestellt. Die Polizei Herzogenaurach bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden. pol