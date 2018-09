Fahrraddieb dingfest gemacht

Ein gestohlenes Fahrrad stellten Coburger Polizisten am Donnerstag um 1.40 Uhr bei einer Kontrolle eines 25-Jährigen im Rosengarten sicher. Während der Kontrolle überprüften die Ordnungshüter die Fahrradindividualnummer. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrrad im Frühjahr als gestohlen gemeldet worden war. Da sich eindeutige Hinweise für einen Drogenkonsum des Coburgers ergaben und nicht auszuschließen war, dass sich noch mehrere Fahrräder oder Fahrradteile in dessen Besitz befinden, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des 25-Jährigen im Coburger Stadtgebiet durchsucht. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, konnten in der Wohnung neben mehreren Drogenverbrauchsutensilien auch entwendete Fahrradteile sowie ein Bolzenschneider, der offensichtlich zum Aufzwicken von Fahrradschlössern genutzt wurde, sichergestellt werden. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen Fahrraddiebstahls, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Arzneimittelgesetz. red