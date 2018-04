Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

In der Memmelsdorfer Straße fiel am Sonntagabend ein Mann auf, der dort ein versperrtes Fahrrad vor sich her schob. Als der 56-Jährige kontrolliert wurde, gab er umgehend zu, das Rad kurz zuvor aus einem Hof in der Brennerstraße gestohlen zu haben. Das rot/schwarze Herrenrad der Marke Aero Mercury wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.