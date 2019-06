Fahrraddieb am Bahnhof

Obwohl er beobachtet wurde, entwendete ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.45 Uhr ein Fahrrad am Bahnhof in Bad Staffelstein. Wie ein 44-jähriger Augenzeuge später der Polizei berichtete, hatte ein Mann mit kurzen Hosen und dunklen, kurzen Haaren, der zuerst an dem Fahrrad der Marke Cube hantierte, es danach ohne Vorderrad davongetragen. Das Vorderrad befand sich am Fahrradständer und war durch ein Spiralschloss abgesichert. Hinweise zum Diebstahl erbittet die Lichtenfelser Polizei. pol