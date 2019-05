Fahrradclub macht sich auf ins Paradiestal

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub veranstaltet am Sonntag, 26. Mai, eine Tour über die Jurahöhen ins Paradiestal. Die Tour führt von Bad Staffelstein durch den Lauter- und Döbertengrund über Uetzing nach Lahm. Hier folgt ein kurzer, kräftiger Anstieg zum Fischerkreuz. Danach geht es am Kemitzenstein vorbei über Wattendorf zur Brotzeit nach Schederndorf. Die Strecke ist etwa 75 Kilometer lang, hügelig mit einem Anstieg. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Bad Staffelstein. Ansprechpartner ist Armin Lieb (Telefon 09573/1360). Die Tour findet in Zusammenarbeit mit dem ADFC Forchheim statt. red