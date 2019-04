Am heutigen Samstag um 10 Uhr veranstaltet die Ortsgruppe "Bündnis 90/die Grünen - Frischer Wind Gundelsheim" eine Fahrradbörse unter den Platanen an der Gundelsheimer Hauptstraße. Die Anbieter können von 9 bis 10 Uhr ihre verkehrssicheren Kinder - und Erwachsenenfahrräder, gerne auch Anhänger oder Tretroller, vorbeibringen. Für Kaufinteressenten findet der Verkauf von 10 bis 13 Uhr statt. Probefahrten sind nur gegen Hinterlegung des Preises möglich. Zehn Prozent des Verkaufspreises gehen als Spende an die Gemeindebücherei. Auch für Kaffee und Kuchen wird gesorgt, teilen die Initiatoren weiter mit. red