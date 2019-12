Fahrradbeauftragte lädt ins Bürgerlabor ein

Am heutigen Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr lädt die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Bamberg, Dagmar Spangenberg, zu ihrer ersten Sprechstunde in die Räume des Bürgerlabors in der Hauptwachstraße 3 ein. In der Sprechstunde können sich alle Interessierten direkt mit ihr über Themen rund um den Radverkehr austauschen. Zusätzlich sind Pläne zu den beiden Verkehrsversuchen Markusplatz und Friedrichstraße sowie zum Regensburger Ring einsehbar. red