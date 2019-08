Am vergangenen Freitag beschädigte ein Unbekannter in der Zeit von 6.45 bis 12.15 Uhr ein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Cube, das an einer Säule hinter dem Rathaus II versperrt abgestellt war. Das Fahrrad wurde umgeworfen, so dass Kratzer am Oberrohr des Rahmens entstanden. Der Schaden liegt bei etwa 50 Euro.