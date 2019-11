Ebern vor 17 Stunden

Fahrrad wird am Bahnhof gestohlen

Am Donnerstagabend wurde ein am Bahnhof Ebern abgestelltes schwarzes Fahrrad gestohlen. Ein zehnjähriger Schüler hatte das Fahrrad gegen 17 Uhr am Bahngelände abgestellt, um von dort aus einen Freund ...