Fahrrad während Gottesdienst gestohlen

Ein Fahrrad hat ein Unbekannter am Montag, 23. Dezember, während eines Gottesdienstes gestohlen. Die Eigentümerin hatte das Rad gegen 7 Uhr unversperrt vor der Jakobuskirche in der Kirchgasse in Bad Kissingen abgestellt. Als sie um 8 Uhr aus dem Gottesdienst kam, war ihr Fahrrad der Marke "Victoria" verschwunden. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol