Fahrrad verschwunden

Am Sonntag wurde zwischen 8.30 und 14.45 Uhr in der Bismarckstraße an einem dortigen Hotel ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz/weißes Fahrrad mit blauen Reifen, welches ohne Sicherung im Innenhof eines Hotels abgestellt war. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol