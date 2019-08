Ein Unbekannter hat in Obertheres ein Fahrrad gestohlen. Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Am Freitag, 26. Juli, in der Zeit zwischen 8.15 und 11 Uhr ist das Fahrrad der Marke Hercules, Typ Jump, vom Gelände der Grund- und Mittelschule Theres in Obertheres entwendet worden, wie erst jetzt bekannt wurde. Das geklaute Fahrrad ist schwarz/orange und hat einen Wert von etwa 150 Euro.