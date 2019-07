Am Samstag stellte ein 48-jähriger Coburger fest, dass sein Mountainbike der Marke Haibike aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Ketschendorfer Straße entwendet worden war. Bereits Anfang Juli hatte der Geschädigte sein Fahrrad dort abgestellt, den Diebstahl jedoch erst am Samstag bemerkt. Der Wert des entwendeten Mountainbikes wird mit circa 300 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Coburg zu melden. pol