Ein im Rebenweg in Höchstadt wohnhafter 49-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen sein Fahrrad verschlossen in seinem Garten abgestellt, um den platten Hinterreifen am Nachmittag aufzupumpen. Als er gegen 18.15 Uhr nach Hause kam, war das rote Herren-Trekking- Rad verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.