Fahrrad verschwindet am Bahnhof

Am Bahnhof in Küps wurde im Laufe des Mittwochs ein blau-schwarzes Ghost- Mountainbike im Wert von rund 800 Euro entwendet. Der Fahrradeigentümer hatte das Rad am Morgen abgestellt und versperrt und bei seiner Rückkehr am Nachmittag den Diebstahl festgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/ 5030 entgegen.