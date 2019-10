Fahrrad und Helm wurden gestohlen

Verlust für einen 47-jährigen Coburger: Er hatte am Dienstag gegen 20.30 Uhr sein blau-gelbes Mountainbike der Marke Cannondale in der Neugasse in der Nähe des Casimirianums abgestellt. Das Fahrrad samt Fahrradhelm der Marke Alpina sicherte er mit einem Zahlenschloss. Als der Besitzer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu seinem Rad wollte, stellte er fest, dass es samt Helm gestohlen war. Der Entwendungsschaden wird auf insgesamt circa 260 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Coburg unter Telefon 09561/645-0 entgegen. pol