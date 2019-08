Burgkunstadt vor 17 Stunden

Fahrrad steht auf einmal ohne Reifen da

Ihr Fahrrad stellte eine 34-jährige Frau am Dienstag zwischen 11 und 15 Uhr am Bahnhof ab und versperrte den Rahmen am Fahrradständer. Als sie zu ihrem Rad zurückkam, waren beide Fahrradreifen gestohl...