Fahrrad samt Zahlenschloss gestohlen

Unfreiwillig zum Fußgänger wurde ein 18-jähriger Kulmbacher am Freitagabend. Während seines Einkaufs im Supermarkt bemächtigte sich ein bislang Unbekannter seines Fahrrads. Gegen 19.20 Uhr hatte der junge Mann seinen Drahtesel, ein schwarz/weißes Mountainbike der Marke "Haibike", vor dem Eingang eines Verbrauchermarkts in der Albert-Ruckdeschel-Straße abgestellt. Er sicherte das Rad mit einem Zahlenschloss, fixierte es jedoch nicht an einem festen Gegenstand. Diesen Umstand machte sich der dreiste Dieb zunutze. Er nahm das Gefährt in einem Zeitfenster von nur zehn Minuten samt Schloss kurzerhand mit. Möglicherweise kam auch ein größeres Fahrzeug zum Abtransport zum Einsatz. Die Polizeiinspektion Kulmbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegengenommen. pol