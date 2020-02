Fahrrad mit Benzingestank

Bei einer Fahrt mit seinem modifizierten Mountainbike mit Verbrennungsmotor erwischten die Coburger Polizisten am Donnerstag um 20.20 Uhr einen 19-jährigen Coburger in der Buchbergstraße nahe des dortigen Fußballplatzes. Einem Hundebesitzer, der mit seinem Vierbeiner dort spazieren gegangen war, war das ungewöhnliche Gefährt samt Fahrer aufgefallen. Er verständigte die Polizisten. Diese nahmen das ungewöhnliche Zweirad dann in Augenschein.

An dem ursprünglichen Fahrrad fehlten die Pedale, und der hintere Teil des Rahmens wurde komplett neu aufgebaut. Einen Zweitaktmotor samt Tank hatte der Coburger an dem Fahrrad angebaut. Dieses wird in dieser Form nie eine Straßenzulassung bekommen. Die Ordnungshüter stellten das selbst gebastelte Gefährt sicher.

Ermittelt wird gegen den 19-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung. pol