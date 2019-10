In Eltmann wurde ein Fahrrad geklaut. Der Besitzer hatte sein Fahrrad in der Steigerwaldstraße abgestellt. Dort wurde das unversperrte weiß-rosa Fahrrad der Marke Rockrider im Zeitraum von Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 13. Oktober, 10 Uhr, von einem Unbekannten entwendet, wie erst jetzt bekannt wurde. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 200 Euro. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben?