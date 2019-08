Ein Fahrrad ist aus dem Fahrradständer am Bahnhof in Zeil geklaut worden. Die Besitzerin hatte das Mountainbike der Marke Bulls/Sharptail 1 in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Bahnhofstraße abgestellt. Dort wurde es gestohlen. Das anthrazit-orangefarbene Fahrrad war mit einem Stahlseilschloss an dem Fahrradständer gesichert und hat einen Wert von 80 Euro.