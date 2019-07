Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag, 23. Juni, ein weiß-blaues Mountainbike der Marke Hai Bike, das am Fahrradabstellplatz der Hofheimer Mittelschule stand und mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizeiinspektion in Haßfurt entgegen, Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?