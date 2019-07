Gundelsheim vor 12 Stunden

Fahrrad ist seine Bremshebel los

Am Samstag zwischen 21 und 23 Uhr entfernte ein Unbekannter zwei Bremshebel eines in der Karmelitenstraße in Gundelsheim abgestellten Fahrrads. Der entstandene Sachschaden liegt bei 150 Euro, der Beut...