Ein unbekannter Tätern entwendete zwischen Montag, 17 Uhr, und Donnerstag, 4.45 Uhr, ein schwarzes Fahrrad, das versperrt an einem Wohnhaus in der Neuenseer Straße abgestellt war. Der Zeitwert des Fahrrades liegt bei etwa 50 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol