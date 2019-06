Sein Fahrrad vermisst ein 14-Jähriger, seit er es am Donnerstag, 23. Mai, in die Einzelgarage des Reihenhauses in der Unterlangenstadter Straße unversperrt abgestellt hatte. In der Zeit bis Freitag, 24. Mai, 20.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter das Fahrrad. Es ist von der Marke Serious und blau-weiß. Die Lichtenfelser Polizei bittet um Zeugenmeldungen.