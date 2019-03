Fahrrad gestohlen

Am frühen Freitagnachmittag stellte ein 21-jähriger Kulmbacher fest, dass ihm sein Fahrrad, ein grau-grünes Trekkingrad der Marke Scrane, gestohlen worden war. Er hatte es einen Tag zuvor in einem Fahrradständer am Bahnhof abgestellt und versperrt. Das Fahrrad hatte einen Wert von 550 Euro. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden. red