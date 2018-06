Fahrrad gestohlen

pol



Ein neunjähriger Schüler hat am Freitag sein weiß-schwarzes Mountainbike der Marke Superior XP910 an der Schule in Weidhausen unversperrt abgestellt. Da es zu Schulschluss regnete, wurde der Junge von seinem Vater mit dem Auto abgeholt. Am Abend war das Rad dann verschwunden. Eine Mitschülerin hat das Fahrrad um 16 Uhr noch an der Schule gesehen. Sollte jemand etwas über den Verbleib des Rades wissen, möge er sich bitte mit der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 in Verbindung setzen.