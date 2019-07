Die Polizei bekam am Samstagnachmittag Hinweise auf ein Fundfahrrad, das seit einem Tag unversperrt an den Fischerseen in Knetzgau stand. Es handelt sich um ein weißes Damenrad der Marke Haibike. Wer ein solches Fahrrad vermisst, soll sich bei der Polizei in Haßfurt melden. red