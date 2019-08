Ein mit Schloss gesichertes schwarz/rotes Mountainbike der Marke Bull/Raptor im Wert von 300 Euro entwendeten unbekannte Täter am Samstag zwischen 16 und 21.30 Uhr. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer in der Heinrichstraße versperrt abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Land zu melden. pol