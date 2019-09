Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 6.30 und 16.30 Uhr das schwarze Fahrrad eines 14-Jährigen. Das Rad war an einem Geländer am Bahnhof festgekettet und hatte noch einen Wert von etwa 350 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.