Fahrrad aus offener Garage gestohlen

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochmittag in der Ostpreußenstraße zwei dunkel gekleidete Männer, die jeweils ein Fahrrad mit sich führten. Einer der Männer stellte schließlich sein Fahrrad, das einen platten Hinterreifen hatte, an einer Mauer ab. Anschließend begab sich der Mann in eine dortige Garage, die zu diesem Zeitpunkt offen stand, und entwendete aus dieser ein unversperrtes Herren-Mountainbike der Marke "Bulls" im Wert von 400 Euro. Anschließend fuhren die beiden Männer mit den Fahrrädern davon. Die beiden Männer waren laut Aussage des Zeugen circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und trugen dunkle Regenkleidung.