Fahrrad aus Keller entwendet

In der Zeit zwischen 22. Dezember und 20. Januar wurde aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Zollerstraße ein rot/schwarzes Jugendfahrrad der Marke Winora/ATB Rage im Wert von 359 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol