Pretzfeld vor 22 Stunden

Fahrrad aus Garten in Pretzfeld gestohlen

In den letzten Wochen hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Garten in der Brunnenstraße in Pretzfeld ein Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein rot-weißes Damenrad, Marke Hercules, mit weißen...