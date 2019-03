Fahrrad aus Garage entwendet

Ein Adelsdorfer musste am frühen Montagabend gegen 18 Uhr feststellen, dass sein Fahrrad aus der geschlossenen Garage in der Thüringer Straße entwendet worden war. Bei dem Rad handelt es sich um ein orangefarbenes Mountainbike Fuji mit auffälligen neongrünen Farbapplikationen am Lenker und den hinteren Streben. Personen, die Beobachtungen gemacht oder das Fahrrad nach dem Diebstahl gesehen haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der PI in Höchstadt unter Telefon 09193/6394-0 in Verbindung zu setzen.