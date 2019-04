Fahrrad aus einem Hof gestohlen

Wie die Polizei jetzt berichtet, ist zwischen dem 11. und 14. März in der Paul-Keller-Straße in Forchheim aus einem Hof ein abgesperrtes Fahrrad entwendet worden. Das lila Tourenrad der Marke Gudereit hatte einen Wert von 150 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung zu setzen.