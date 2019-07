Das Mountainbike eines 33-Jährigen entwendete ein Unbekannter zwischen 19. und 20. Juni, 20 Uhr. Der Mann hatte sein Fahrrad unversperrt in die offene Garage in der Bayernstraße abgestellt. Das schwarz-graue Fahrrad der Marke Cube hat einen auffälligen Red-Bull-Aufkleber am unteren Rahmen. Hinweise erbittet die Polizei. pol