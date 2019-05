Fahrrad auf Auto geworfen

Mit dem Schrecken kam am Samstag gegen 19 Uhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Volkswagen davon, als er die Obere Ziegelangerstraße befuhr. Ein für ihn unbekannter Mann warf aus bisher ungeklärten Gründen sein Fahrrad völlig unvermittelt auf den ankommenden Pkw. Im Anschluss hob der Fahrradwerfer sein dunkles Gefährt auf und schob es davon. Der Täter hatte eine schlanke Statur, trug eine olivgrüne Oberkleidung und hatte ein Hämatom in der linken Gesichtshälfte. Am Auto ist ein Sachschaden von 500 Euro entstanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden.