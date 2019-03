Fahrrad auf Abwegen

Ein bislang Unbekannter entwendete in den letzten Tagen in der Innenstadt ein Fahrrad. Die ermittelnde Polizei Bamberg-Stadt bittet um Hinweise. Zwischen 1. und 27. März ließ der Täter das Fahrrad aus einem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses am Margaretendamm mitgehen. Das Gefährt war zusätzlich mit einem Spiralschloss gesichert, welches den Dieb nicht davon abhielt, das Herrenfahrrad der Marke Cube/Race im Wert von etwa 350 Euro mitzunehmen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol