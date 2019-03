Fahrrad am Pegnitzer Bahnhof gestohlen

Am Dienstag zwischen 6.35 und 14.20 Uhr ist am Pegnitzer Bahnhof ein Fahrrad von einem unbekannten Täter entwendet worden. Das Rad war mit einem Schloss an einem Fahrradständer angekettet. Als der Geschädigte sein Zweirad abholen wollte, war es spurlos verschwunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein sogenanntes Dirtbike der Marke UMF in der Farbe Grau-Silber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/9906-0 entgegen.