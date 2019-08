Bereits am Samstag haben zwischen 13 und 22 Uhr bislang unbekannte Täter ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Bulls, Modell Racer, in Ebermannstadt entwendet. Das Rad stand abgesperrt am Fahrradabstellplatz eines Supermarktes am Kirchenplatz. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.