Fahrrad am Freibad gestohlen - Polizei warnt

In einem nur knapp dreistündigen Zeitraum wurde am Pfingstsonntag ein Mountainbike der Marke Bulls, weißer Rahmen mit schwarzem Schriftzug, rot hinterlegt, vom Fahrradabstellplatz am Freibad entwendet. Der 60-jährige Geschädigte erstattete am Sonntagnachmittag Anzeige. Der Geschädigte befand sich nach seinen Angaben von 11.30 bis 14.30 Uhr im Schwimmbad. Nach Aussage hatte er sein Fahrrad nicht versperrt. Das entwendete Rad hat einen geschätzten Wert von mehreren hundert Euro. Wer etwas gesehen hat, soll sich umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen. Von polizeilicher Seite wird dringlichst darauf hingewiesen, Fahrräder nicht ungesichert abzustellen.