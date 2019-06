Am Freitag zwischen 16 und 00.30 Uhr wurde vom Fahrradständer am Bahnhof ein schwarzgrünes Herrenfahrrad entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der Wert des Fahrrades wurde auf 200 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Täter gebe kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.