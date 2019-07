Das Fahrrad eines 16-jährigen Mädchens wurde am Dienstag am Bahnhof entwendet. Das blau-lila-farbene Citydamenrad der Marke Herkules wurde in der Früh unversperrt abgestellt. Nach der Schule stellte das Mädchen fest, dass das Fahrrad entwendet worden war. Wer sachdienliche Angaben zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels unter 09571/95200 zu melden.