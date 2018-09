Fahrplanänderung für Grund-/Mittelschule

Die Gemeinde teilt eine Fahrplanänderung zum Schulbusverkehr für Baiersdorf und Prügel mit.Aufgrund der Tonnagebeschränkung in Prügel verändern sich die Abfahrzeiten für Grund- und Mittelschüler aus Maineck, Baiersdorf und Prügel, die mit Bus 2 befördert werden. Die Abfahrzeiten für Bus 2 sind um 7.30 Uhr in Maineck (Linde), um 7.34 Uhr (neu) Baiersdorf, um 7.40 Uhr (neu) in Prügel, um 7.45 Uhr in Altenkunstadt/Grundschule (Ausstieg Grundschule) und um 7.50 Uhr in Altenkunstadt/Mittelschule (Ausstieg Mittelschule).Für die Schüler aus Maineck ergeben sich keine Änderungen. red