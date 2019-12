Fahrplan ändert sich

Wegen Bauarbeiten in der St.-Getreu-Straße ändert sich ab heute der Fahrplan der Linien 910 und 913. Die Linie 910 bedient vorerst die Haltestellen "Jakobsplatz", "Jakobsberg" "Michelsberger Wald" und "Villa Remeis" wieder. Die Haltestelle "Torschuster" wird nur noch vom ALT bedient. Die Busse der Linie 913 verkehren weiterhin nach dem derzeit gültigen Umleitungsfahrplan, der Anschluss von und zur Linie 910 am Domplatz bleibt auch über die Winterpause der Baustelle erhalten. Die Haltestelle "Michelsberger Wald" kann weiterhin weder stadteinwärts noch stadtauswärts bedient werden. Für die Haltestelle "Am Bundleshof" in Richtung Wildensorg wurde eine Ersatzhaltestelle aufgestellt. Die Haltestelle wird wieder sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts bedient. red